Cultura

05-09-2023 11:21 - CULTURA

Exposição que registra vínculo entre dois artistas e o horror das ditaduras latino-americanas

O Centro Cultural MATTA da Embaixada do Chile em Buenos Aires apresentará na próxima quinta-feira uma exposição que analisa o vínculo artístico entre o argentino Edgardo Antonio Vigo e o chileno Guillermo Deisler, cujas vidas foram interceptadas pelo horror das ditaduras, no âmbito da comemoração do 50º aniversário do golpe de Estado no Chile e do 40º aniversário do retorno à democracia na Argentina.