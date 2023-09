É lançada uma nova edição da Gnetwork, a conferência mais importante do continente de turismo LGBTQI+

Nova edição da Gnetwork360 em Buenos Aires

O encontro será presidido pelo Ministro do Turismo e Esportes, Matías Lammens; o secretário executivo do Instituto Nacional de Promoção Turística (Inprotur), Ricardo Sosa; o presidente da Câmara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, e autoridades nacionais, provinciais e municipais.A 16ª Conferência Gnetwork360, que acontecerá de 6 a 8 de setembro no hotel Alvear Icon, na região de Puerto Madero, será dedicada a explorar a liderança, o marketing, a comunicação inclusiva e a diversidade no âmbito de trabalho e na criação de experiências inclusivas.“É importante mostrar que somos um país que acolhe turistas LGBTQI+, que o fazemos de forma autêntica, especialmente em um mundo onde um de cada três países penaliza as nossas identidades apenas por sermos quem somos”, disse Pablo De Luca , presidente da Câmara Gay Lésbico Argentina(Ccglar), entidade que organiza a Conferência.Paralelamente à Conferência, acontecerá a Expo LGBTQI+, com apoio do Conselho Federal de Turismo (CFI); o espaço Diversity and Leadership Forum 2023, pensado para o encontro de empresas que valorizam a inclusão e o respeito à Equidade e à Diversidade; e o Fórum de Empreendedores.