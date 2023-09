“Um ano de impunidade”, a mensagem coincidente da liderança política há um ano do ataque contra Cristina Kirchner

Ataque contra a vice-presidente Cristina Kirchner

Alberto Fernández lembrou que “há um ano houve um atentado contra a vida da vice-presidente Cristina Kirchner” e afirmou que foi “um acontecimento de enorme importância que gerou uma grande convulsão social e alterou a convivência democrática”, em uma mensagem divulgada na sua conta da rede social X (ex Twitter).Por sua vez, Agustín Rossi, Ministro-chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente pelo partido Unión por la Patria (UxP) afirmou que a tentativa de assassinato mostrou "a face mais extrema de uma violenta campanha de perseguição judicial e mediática, estigmatização e ódio que foi proposta, sem sucesso, para gerar medo e eliminar a vice-presidenta da cena política”.“Um ano se passou desde a tentativa de assassinato de @CFKArgentina. Completa-se #UnAñoDeImpunidad", publicou em sua conta no Twitter o Ministro do Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro, e postou o documentário divulgado ontem à noite pelo grupo La Cámpora, com o título que lembra uma manchete do jornal Clarín: "A bala que não saiu e a sentença que está por vir".Entretanto, o Ministro da Justiça, Martín Soria, afirmou que, “um ano após o ataque contra a Vice-presidenta, a Justiça Federal só fez garantir a impunidade”. “A Argentina precisa recuperar um Judiciário que investigue e condene aqueles que atacam a Democracia”, afirmou o ministro.Por sua vez, a presidenta da Câmara dos Deputados, Cecilia Moreau, escreveu em sua conta no Twitter que foi o “ato mais grave de violência política desde o retorno da nossa democracia” e considerou que foi “o emergente mais extremo de uma processo de violência que vinha se gestando anteriormente e que, infelizmente, não parou naquele momento".