Ministro da Economia pede aos empresários para “apostarem a recuperar o valor da nossa moeda”

O ministro da Economia, Sergio Massa

“Quando falamos da defesa da nossa indústria e da competitividade da nossa indústria, temos que saber que quando falamos de dolarização ou dolarização covarde, que é fazer circular as duas moedas, todos sabemos que o mais forte devora o mais fraco; o que acaba acontecendo é que os custos dos salários, impostos e taxas de alguma forma destroem os processos industriais”, disse Massa em sua dissertação.Neste contexto, Massa disse que foi tomada a decisão de liberar todos os SIRAs (Sistema de Importações da República Argentina) para as importações de PMEs industriais, porque “agosto foi um mês de acumulação de reservas e temos capacidade para ir pagando”.Massa disse que “tivemos que navegar em um ano muito complexo” porque o Fundo Monetário Internacional (FMI) “solicitou medidas que tiravam a nossa indústria do campo e condenavam nossos trabalhadores à pobreza”.“Isso acabou, a Argentina recupera sua liberdade em 2024 do ponto de vista da conta comercial, pelo que representa o setor mineiro”, e também porque estamos “perante a enorme oportunidade, porque temos uma balança comercial positiva no setor energético”", afirmou o responsável.