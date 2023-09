Argentina constrói o primeiro centro de terapia de prótons da América Latina para tratar câncer

Argentina constrói o primeiro centro de terapia de prótons da América Latina

O Cearp é uma iniciativa da Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEA) em conjunto com a Universidade de Buenos Aires (UBA), que administrará a instituição por meio da fundação criada para a posta em andamento, operação e gestão do centro, tanto dos equipamentos quanto dos serviços de assistência e atividades de pesquisa e desenvolvimento em terapias com partículas.O Complexo ocupa um prédio de uns 8 mil metros quadrados na cidade de Buenos Aires, próximo ao atual Instituto de Oncologia Ángel Roffo, da Universidade de Buenos Aires (UBA), referência nacional no tratamento de pacientes com câncer e cujo profissionais participaram desde o início do projeto assessorando sobre as necessidades do setor.O centro, construído pelo Invap, é composto por dois setores, um para radioterapia convencional, mas com tecnologia mais sofisticada, cuja obra está 95 por cento concluída e deverá estar operacional antes do final do ano; o outro setor é o da Terapia de Prótons, que tem um avanço de 77% da obra.O gerente da Área de Aplicações Nucleares à Saúde do CNEA, Gustavo Santa Cruz, afirmou que “a terapia de prótons é considerada a forma mais avançada de radioterapia que utiliza feixes de prótons para o tratamento do câncer porque permite concentrar a entrega da dose terapêutica no volume tumoral, reduzindo os efeitos secundários nos tecidos saudáveis".A terapia de prótons também é adequada para tumores altamente resistentes à radioterapia padrão, nos quais a dose de radiação necessária para o controle é muito grande e afetaria em maior extensão todos os tecidos no caminho da radiação; e para pacientes especialmente vulneráveis aos efeitos tardios relacionados à radioterapia que afetam a função normal dos órgãos, o crescimento, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento de segundas malignidades.