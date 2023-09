O canal público infantil Pakapaka apresenta uma nova programação para comemorar seus 13 anos de história

O canal público infantil Pakapaka

Desta forma, será possível ver produções como “Contos de terror para Franco” –a primeira a ser realizada de forma integral na província de Misiones–; “Alén da Patagônia”, do Rio Negro; e, também, a partir de segunda-feira, 11 de setembro, “Rosarito e seus quadros mágicos”, realizado em La Rioja.Todas essas séries se somam às que estreamos nas telas de Pakapaka durante 2023, com produções realizadas em Córdoba, como “Sonhadores” e “Eu te adoto”: atores e atrizes que colocam suas vozes, histórias locais que fazem à construção do país e animadoras que trabalham em suas cidades de origem.Além disso, no final de setembro será apresentada a terceira temporada de “Experimentores”, que será novamente apresentada por Tomás Fonzi; são adicionadas novas produções como “A incrível excursão de Zamba” e “Yazy pelo cuidado do meio ambiente”, a segunda temporada de “Polinópolis” e “Conte-me sobre isso”.Este ano, Argentina e Brasil assinaram um acordo de cooperação e intercâmbio de conteúdos entre as empresas públicas de comunicação de ambos os países, no âmbito do aprofundamento das relações estratégicas bilaterais, entre as quais está Pakapaka, entre outras.