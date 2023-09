Mendoza estreia seu título de Capital Ibero-americana da Gastronomia e do Vinho recebendo a chefa da AIBG

Mendoza, capital Ibero-americana de Gastronomia e Vinho

Depois, e com o foco na promoção da gastronomia, o especialista deu uma palestra na Sala Sol do Hotel Casino Cóndor de los Andes, onde refletiu sobre a nova gastronomia e esta destacada referência internacional contou diferentes experiências.Posteriormente, foi realizado um segmento denominado "Ibero-América cumprimenta Mendoza", por representantes diplomáticos dos consulados do Brasil, Chile e Equador, em Mendoza, países que conformam as Academias Nacionais de Gastronomia da AIBG junto com Espanha, México, Paraguai, Peru e Portugal.“O vinho é um ícone que nos representa e nos projeta para o mundo. Neste contexto, Mendoza lidera na América Latina a promoção desta bebida como protagonista das harmonias gastronômicas e promove sua cultura, seu enoturismo e suas identidades locais", afirmou a Ministra da Cultura e Turismo, Nora Vicario.“Por isso é muito significativo contar com a experiência de Rafael Ansón com esta importante agenda da província, que valoriza uma visão inovadora da gastronomia que cresce em Mendoza”, concluiu a ministra.