Treinador da seleção convoca 22 campeões do mundo e quatro estreantes para o começo das Eliminatórias

Seleção argentina de futebol

A primeira convocação para partidas oficiais após a conquista da terceira copa registra quatro campeões ausentes por motivos diversos. Três deles não estão por lesão (Gerónimo Rulli, Marcos Acuña e Paulo Dybala) e o quarto por decisão técnica (Alejandro Gómez).Os 32 convocados da seleção campeã do mundo começarão a trabalhar na próxima semana no campo Lionel Andrés Messi, em Ezeiza, visando o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com o novo formato ampliado de 48 equipes.Lista dos jogadores convocados para as duas primeiras rodadas pré-eliminatórias:Goleiros (4): Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Itália), Walter Benítez (PSV Eindhoven, Países Baixos) e Franco Armani (River Plate).Zagueiros (10): Gonzalo Montiel (Nottingham Forest, Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, Espanha), Germán Pezzella (Betis, Espanha), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Juan Foyth (Villarreal, Espanha), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, França) e Lucas Esquivel (Athletico Paranaense, Brasil).Meio-campistas (8): Leandro Paredes (Roma, Itália), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Facundo Bounanotte (Brighton, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemanha) e Bruno Zapelli (Athletico Paranaense, Brasil).Atacantes (10): Lucas Beltrán (Fiorentina, Itália), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter, Itália), Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra), Ángel Di María (Benfica), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Alan Velasco (Dallas, Estados Unidos) e Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos).