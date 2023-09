“Tartaruga cabeçuda” que ficou presa em uma rede de pesca no litoral da província de Buenos Aires é solta

O espécime foi encontrado por dois pescadores, capturado nas redes no dia 22 de julho e de lá foi transferido para a Fundação Mundo Marino, onde confirmaram seu estado de saúde para após ser solto ontem.Os trabalhadores ficaram surpresos com a descoberta, já que não é comum encontrar tartarugas marinhas ativas nos meses de inverno e notificaram a Fundação Mundo Marino, que os recebeu no porto de San Clemente para transferir o animal ao Centro de Resgate.A organização teve um cuidado especial com o animal, já que esta espécie possui estado de conservação “vulnerável” segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).“A maioria das tartarugas, principalmente a espécie conhecida como ‘verde’ (Chelonia mydas), expulsam plástico enquanto as mantemos sob observação em nosso centro de resgate. É uma problemática que afeta em menor medida as espécies cabeçuda e tartaruga-de-couro, que também tratamos em nosso centro”.Finalmente, com a chegada de dias com temperaturas mais adequadas, com bom peso, sem ferimentos ou lesões e com bons parâmetros nos exames de sangue, a tartaruga conseguiu retornar ao seu habitat.