Diferença entre os três mais votados nas eleições primárias na Argentina foi reduzida após a contagem final

Eleições primárias na Argentina

Segundo os dados divulgados pela Câmara Nacional Eleitoral, Milei foi seguida pelos candidatos do partido Juntos por el Cambio -Patricia Bullrich e Horacio Rodríguez Larreta-, que obtiveram 28 por cento dos votos, e posteriormente pelos candidatos da Unión por la Patria, Sergio Massa e Juan Grabois, que juntos alcançaram 27,28% dos votos.As outras duas forças que superaram a instância das PASO e também disputarão as eleições nacionais de 22 de outubro foram Hacemos por Nuestro País, cuja chapa presidencial é composta por Juan Schiaretti e Florencio Randazzo, com 3,71 por cento; e a Frente de Esquerda e a Unidade dos Trabalhadores, que candidataram Myriam Bregman e Nicolás del Caño, com 2,61 por cento.Os principais espaços políticos ficaram assim separados por apenas 2,58 por cento, o que apresenta um cenário de grande paridade tendo em vista as eleições de outubro. Comparando com os números da contagem provisória, Milei recuou 0,18%; JxC diminuiu 0,27 ponto percentual; e UxP, 0,1 por cento.Milei, segundo o escrutínio definitivo hoje divulgado pela Justiça, obteve 7.352.244 votos nas PASO, enquanto Juntos por el Cambio, somadas às duas fórmulas lideradas por Bullrich e Rodríguez Larreta, somou 6.895.941 votos. Por sua vez, os candidatos Massa e Grabois, que disputaram a interna em UxP, alcançaram 6.719.042 votos.