“É hora de repensarmos a economia porque estamos em um momento de mudança”, afirma presidente argentino

O presidente Alberto Fernández

“Com as cooperativas trata-se de acabar com os preconceitos e aceitar definitivamente que existe uma forma de desenvolvimento social que não se materializa exclusivamente no capitalismo privado”, disse o presidente, acompanhado pelo presidente do Instituto Nacional de Associativismo e Economia Social da Argentina. (Inaes), Alexandre Roig.Conforme informado através de comunicado, o chefe de Estado disse que “na Argentina muitos pensam que o cooperativismo é uma espécie de versão socialista e pensam que por trás dele há uma ideologia de esquerda”, mas o que um cooperativista pretende “é o permanente valor da solidariedade”.“É hora de repensarmos a economia porque estamos em um momento de mudança. E neste repensar da economia o cooperativismo e o mutualismo desempenham um papel central”, assegurou Fernández e pediu aos presentes “que não baixem os braços”.“Temos que criar muito mais cooperativas. No interior do país as cooperativas são enormes e são extremamente importantes para o desenvolvimento das comunidades”, acrescentou o presidente.