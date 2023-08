Faturamento por venda de máquinas agrícolas aumentou 60,7% no segundo trimestre

Máquinas agrícolas

Os tratores apresentaram o maior faturamento do trimestre, com 57,538 milhões de pesos, o que representou um aumento de 127% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Enquanto isso, as vendas de “Implementos e Colheitadeiras” aumentaram 57,8% e 35,1%, respectivamente; enquanto a das semeadoras registrou uma queda de 3,1% na comparação anual.No segundo trimestre de 2023, o total de tratores nacionais e importados vendidos registou um aumento de 4,5% na comparação anual, enquanto os restantes segmentos fecharam em queda. As semeadoras apresentaram a maior queda em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, com 50,2%; colheitadeiras, 42%; e implementos, 32%.As vendas em unidades de produção nacional de tratores registaram um aumento de 8,4% no segundo trimestre de 2023 face ao mesmo trimestre do ano anterior, enquanto as de “Implementos” de produção nacional apresentaram uma queda homóloga de 29,5%.Quanto à participação das unidades de origem nacional no total de vendas em unidades, no segundo trimestre de 2023 os implementos de produção nacional apresentaram participação de 96,2% e os tratores de 95,8% no total de unidades vendidas em seus respectivos segmentos.