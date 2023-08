Chanceler argentino reuniu-se em Tóquio com empresas japonesas para promover investimentos

O chanceler argentino, Santiago Cafiero, em Tóquio

No segundo dia de sua viagem de negócios à cidade de Tóquio, Cafiero inaugurou um encontro com representantes das principais corporações empresariais japonesas na Embaixada da Argentina no Japão, aos quais apresentou um panorama detalhado das oportunidades que nosso país oferece para aumentar os investimentos e expandi-los para novos setores estratégicos.

O Chanceler detalhou ainda “a recuperação do sector industrial, que vivia um retrocesso desde 2011, com a produção atingindo o nível mais elevado desde 2015 em 2022, juntamente com a utilização da capacidade instalada nas indústrias de manufatura”. Além disso, destacou que as empresas japonesas na Argentina geram mais de 18 mil empregos diretos e de qualidade.As empresas reunidas foram Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Corporation, ITOCHU Corporation, Mitsui & Co, Sumitomo Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Keidanren e Sojitz Research Institute.Além disso, participaram o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Câmara Japonesa de Comércio e Indústria, a Câmara de Comércio e Indústria de Tóquio e a Organização de Comércio Exterior do Japão (Jetro).