Adolescente argentina foi selecionada entre os 10 melhores estudantes do mundo

Victoria Rojas, selecionada entre os 10 melhores estudantes do mundo

Trata-se de Victoria Rojas, 17 anos, natural da cidade de Posadas, capital de Misiones, que é aluna do Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen e foi selecionada entre quase 4.000 candidaturas de 122 países como finalista do prêmio lançado por Chegg.org em aliança com a Fundación Varkey, que concede 100 mil dólares ao vencedor.Este ano, a adolescente criou o "INNOVATY" (inovação + "aty", que significa "equipe" em guarani), sob o lema "Inconformistas inovando em comunidade", projeto para o qual se candidatou ao prêmio, e onde colaboram cerca de 50 pessoas no nível nacional entre voluntários, assessores e adultos mentores, em onze províncias do país. “E vamos apenas seis meses de projeto!”, destacou.Trata-se de uma rede de jovens que têm experiências anteriores como instâncias do Modelo das Nações Unidas, que procura promover agentes transformadores e cujos objetivos são reduzir a barreira da desinformação, com a capacidade de aproveitar a sinergia dos contatos e combiná-la com a energia e inovação juvenil.Os outros finalistas desta edição são do Reino Unido, Bangladesh, Canadá, Chile, Gana, Índia, Malásia, Roménia e Estados Unidos. O vencedor ou vencedora será anunciado no final do ano, escolhido entre os 10 finalistas pela Global Student Prize Academy, concluíram.