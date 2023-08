“Al Rojo Vivo” expõe 50 anos da obra de Renata Schussheim no Centro Cultural Recoleta

"Al Rojo Vivo", exposição de Renata Schussheim

Alguns acontecimentos históricos de sua produção ligada ao rock e à arte colaborativa que realizou junto com Charly García, Luis Alberto Spinetta e Federico Moura serão expostos em diversos formatos e suportes. Haverá também vídeos, desenhos, animações, gigantografias, colagens, esculturas, elementos corporais e dispositivos cenográficos, vestimentas e figurinos de toda a sua carreira.Schussheim desenvolve seu trabalho como desenhista, pintora, escultora, diretora de arte e figurinista, sendo considerada um ícone da cultura do nosso país, e com reconhecimento internacional. Muitas de suas obras foram expostas na Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Nápoles, Turim e Genebra, entre outras cidades.Colaborou com artistas como Julio Bocca, Jean-François Casanovas, Mitslav Rostropovich, Luís Pascual, Sara Baras. Realizou e desenhou espetáculos para Charly Garcia em diversas ocasiões, como "Bicicleta", "Piano Bar", "Ferro" e "Lineas Paralelas" no Teatro Colón.O "Al Rojo Vivo" pode ser visitado com entrada gratuita de terça a sexta, das 13h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h15 às 22h, no Centro Cultural Recoleta, localizado na rua Junín 1930, na cidade de Buenos Aires.