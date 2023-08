Mais de 348 mil turistas visitaram Bariloche durante julho e agosto

San Carlos de Bariloche, província de Rio Negro (Patagônia)

A cidade é o destino "com maior conectividade aérea do país, com mais de 30 voos diários; temos voos internacionais que nos conectam diretamente com o Brasil desde a cidade de São Paulo" através de 11 frequências semanais, 3 frequências semanais com Santiago de Chile e também voos de operadoras que nos conectam com o Uruguai, disse a entidade.Os turistas chegaram à cidade para desfrutar de diversos atrativos como o Cerro Catedral, que abrigou cerca de 15 mil pessoas diariamente; Piedras Blancas, 2.500; Cerro Otto, 2200; Cerro Campanario, 1600; as incríveis excursões lacustres, 1.700 diárias; ou simplesmente das diferentes opções de excursões terrestres para desfrutar das paisagens emblemáticas da Patagônia Argentina.Segundo dados do Ministério do Turismo, Bariloche recebeu 348 mil turistas entre julho e agosto, registrando 1.633.700 noites de hospedagem. Em média, os visitantes ficam na cidade de 4 a 7 noites, movimento turístico que gerou um impacto econômico estimado em 69,978 bilhões de pesos.Nos meses de julho e agosto chegaram quase 2000 voos à cidade andina, segundo dados de Aeropuertos 2000, o que gera expectativa devido ao prolongamento do inverno, já que a chegada constante de turistas é esperada durante o mês de setembro com umas 27 chegadas diárias, representando mais de 20% comparado com 2022.