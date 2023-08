David Lebón: “A música me levou ao lugar certo”

David Lebón, figura-chave do rock argentino

“No palco estou no meio do barulho, mas não penso quando estou tocando; parar o barulho externo é mais fácil, você coloca dois protetores de ouvido e pronto, mas como parar o ruído interno? A cabeça tem medo de morrer, a música me ensinou isso e me levou ao lugar certo, 'de olhos fechados você fica melhor'”, disse o cantor e guitarrista de 70 anos, citando uma frase de “Parado no meio da vida” de sua época no grupo Serú Girán.Meio século se passou desde que Lebón lançou seu primeiro disco (“David Lebón”, 1973), depois de ter participado dos discos “Pappo's Blues Vol.1”, “La Pesada del Rock and Roll”, “Color Humano I” e “Pescado Rabioso 2”, e comemora este aniversário com este filme musical.Como uma espécie de show, gravado em um estúdio do bairro de Almagro, o filme começa com uma versão de “Noche de perros” (García-Lebón), continua com o clássico de Serú Girán e com “Sem você explodirei”.A turnê começará no dia 26 de outubro em Córdoba (Quality Arena) e continuará no dia 28 de outubro na cidade Rosario (Teatro Astengo), no dia 2 de novembro em San Juan (Auditório Juan Victoria), no dia 3 de novembro em Mendoza (Teatro Bustelo) e no dia 12 de novembro no Teatro Gran Rex. "Herencia Lebón" também terá seu show ao vivo e será no dia 12 de novembro no Ópera, onde fará uma retrospectiva de grande parte de sua carreira com grandes canções.