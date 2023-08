Presidente argentino destaca que incorporação aos Brics “abre um novo cenário” para o país

Presidente argentino destaca incorporação aos Brics

"Temos nos incorporado à aliança dos Brics, os países mais importantes das economias emergentes. Um novo cenário se abre para a Argentina. Seremos protagonistas de um destino comum em um bloco que representa mais de 40% da população mundial", disse Fernández no início de seu discurso em que anunciou a incorporação do país aos Brics.O Chefe de Estado, em mensagem divulgada pelo canal do Youtube da Casa Rosada, destacou que a Argentina “foi, é e será um país integracionista” e como a incorporação aos Brics “hoje demos um novo passo na consolidação da Argentina fraterna e aberta ao mundo que sempre sonhamos".Enfatizou ainda que “fazer parte dos Brics significa ser parte de um bloco que representa atualmente 24% do PIB global, 16% das exportações e 15% das importações mundiais de bens e serviços”.Por isso enumerou que, em termos de comércio exterior argentino, os "atuais cinco países que conformam o Brics representam para a Argentina 30% do destino de nossas exportações, de modo que já há um caminho percorrido e nossa intenção não surge de nenhuma abstração e sim de nossos interesses nacionais".