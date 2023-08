Grande presença de baleias nos golfos da patagônica Península Valdés

Baleias nos golfos da Península Valdés

“Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro é o momento em que ocorrem a maioria dos nascimentos e por isso há tanta presença nestes dias de muitas mães com filhotes recém-nascidos, outras com um ou dois meses e muitos grupos de cópula”, explicou o diretor científico do Instituto de Conservação das Baleias (ICB), Mariano Sironi.Um "grupo de cópula" é definido como um clã de 2 ou mais machos que tentam servir uma baleia que, se for bem-sucedida, se tornará mãe no próximo ano. Os especialistas estimam que esta realidade seja o resultado das medidas de proteção da espécie “Baleia Franca Austral” (Eubalaena australis).É por isso que a presença destes cetáceos se torna mais visível ano após ano, não só nos golfos internos da península, mas também ao longo de uma extensão de quase 700 quilómetros de costa que vai desde a foz do rio Chubut até à zona sul de Río Negro, passando pelo contorno dos golfos internos da Península Valdés.“Mesmo o avistamento de baleias na província de Buenos Aires, em frente à cidade de Necochea, é explicado pelo mesmo fenômeno de uma população que cresce e se expande ao longo de todo o litoral marítimo”, interpretam os especialistas.