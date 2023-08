Eleições na Argentina: “os direitos dos trabalhadores e das minorias estão em risco”, disse o presidente Fernández

O presidente Alberto Fernández

“Há muitas coisas em risco: a Argentina e os direitos que levamos séculos para conquistar estão em risco; é realmente preocupante”, disse o Presidente em uma entrevista à rádio.O presidente especificou que, com as propostas de Milei, “estão em risco os direitos das minorias, dos povos originários, das mulheres, da comunidade gay, dos trabalhadores e daqueles que estudam na universidade pública, e dos cientistas que foram brutalmente agredidos” com as declarações do candidato libertário.Para Fernández, o candidato da União por la Patria (UPP), o ministro Sergio Massa, “é o melhor candidato que a Argentina tem para o futuro”, diante das eleições presidenciais de outubro próximo, e considerou que “o maior defensor da casta” é Milei porque “defende os interesses dos grupos concentrados na Argentina”.“Temos que governar até 10 de dezembro e há assuntos a resolver que me obrigam a trabalhar muito. Continuamos trabalhando integralmente com todos os problemas que temos que enfrentar, tanto locais quanto internacionais. Tivemos que enfrentar corridas cambiárias mal intencionadas ou especulativas. Eu me tranquei para trabalhar nisso. Esse é o meu papel e tenho que cumpri-lo", concluiu.