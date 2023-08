Governo argentino busca corrigir com medidas o impacto da desvalorização imposta pelo FMI

O ministro da Economia, Sergio Massa

Massa considerou que depois do efeito inflacionista esperado para agosto devido à desvalorização "por imposição do Fundo", a equipe econômica espera que a evolução dos preços "em setembro e outubro volte a níveis razoáveis", em entrevista coletiva em Washington, Estados Unidos, onde pretendem se reunir com a chefa do FMI, Kristalina Georgieva.O ministro reuniu-se hoje com Anna Bjerde, diretora-geral de Operações de Crédito do Banco Mundial (BM), e com Ilan Goldfjan, responsável do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o que permitiu fechar três acordos de financiamento adicionais para o atual ano por US$ 1,3 bilhão.“A exigência do Fundo de nos pedir uma desvalorização para cumprir os objetivos do programa tem um impacto inflacionista e danos na economia da população, a qual aspirou tentar corrigir com medidas que vamos anunciar dentro de poucos dias", acrescentou o chefe do Palácio das Finanças.Isto significa que a desvalorização de 22,5% aplicada pelo Banco Central no dia seguinte às eleições primárias PASO, e que elevou o dólar oficial a 350 pesos, “manterá uma âncora nesse valor até depois das eleições”.