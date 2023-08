Porta-voz presidencial vincula contas de apoiadores de candidatos presidenciais da oposição ao saqueio organizado contra comércios

A porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti

“O clima nas redes sociais foi gerado pelas contas que estão ligadas aos grupos Libertad Avanza, em alguns casos, e também aos grupos de Patricia Bullrich. Estas coisas são danos muito graves para a democracia”, alertou a porta-voz em declarações às estações de rádio, que mais tarde postou em sua conta no Twitter.Para Cerruti, tanto Milei quanto Bullrich são candidatos que “constroem o seu discurso público com base no mesmo desejo que têm de que a democracia rache e desestabilize, em vez do que todos nós esperamos que é continuar com o processo normal que temos de ter” visando às eleições nacionais de Outubro.A porta-voz voltou a se referir aos roubos registrados em algumas províncias e nos subúrbios de Buenos Aires, afirmando que se gera um "clima" favorável a partir das redes sociais, e concordou tanto com o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, quanto com o ministro da província de Buenos Aires, Sergio Berni, que se trata de “eventos organizados”.Neste contexto, a funcionária insistiu que se trata de “grupos que se organizam pelo WhatsApp e que depois o clima é gerado através das redes sociais, que algo está acontecendo, que há caos ou o que for. Estamos todos vendo, não é uma novidade, é uma descrição da realidade”.Bullrich disse ontem que o governo argentino teria que convocar o Congresso e “solicitar medidas mais drásticas diante desta situação”. “Se o controle for perdido total e absolutamente, o governo tem que pedir o estado de sítio”, afirmou a candidata.