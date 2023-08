Al Di Meola, o famoso guitarrista e referência do jazz-fusão, retorna a Buenos Aires

Al Di Meola retorna a Buenos Aires

O músico e compositor teve grande repercussão com o trio que formou junto com outros dois grandes guitarristas como John McLaughlin e Paco de Lucía, para gravar “Friday Night in San Francisco” em 1980.Essa aliança foi evocada no ano passado com a edição de "Saturday Night In San Francisco", um registro que capta a turnê protagonizada pelo trio de guitarras.Durante as décadas de 1980 e 1990, Di Meola ganhou destaque tocando com nomes como Paul Simon, Jean Luc Ponty, Chick Corea e Stanley Clarke, e começou a se concentrar no violão para abordar as chamadas músicas do mundo.