Maratona 21K de Buenos Aires acontecerá no dia 27 de agosto com participantes de todo o mundo

21k da Cidade de Buenos Aires

O novo circuito, certificado pela Federação Internacional de Atletismo (WA), atravessará o bairro de Palermo e todo o centro de Buenos Aires, e é totalmente plano para favorecer o melhor rendimento dos participantes.A prova - incluída no calendário internacional da WA com a categoria "Label Race"- abrange também o Campeonato Argentino de Meia Maratona, sendo supervisionada pela Confederação Argentina de Atletismo (CADA) e pela Federação Atlética Metropolitana (FAM).Os atletas de elite tentarão se aproximar ou superar os recordes dos 21k Buenos Aires, obtidos há quatro anos pelo queniano Bedan Karoki (59m05s) no masculino e pela etíope Ababel Brihane (1h07m44s no feminino), os quais voltam a disputar a atual prova, junto com outros vinte atletas africanos e os melhores fundistas sul-americanos.