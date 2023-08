Organismo internacional valida declaração da Argentina como país livre da gripe aviária

Argentina país livre da gripe aviária

Em relação ao comércio internacional, esta validação e publicação do relatório da situação sanitária da Argentina como livre da doença pela OMSA, visa recuperar os mercados de exportação do país, disse o Senasa em comunicado.Perante a finalização das ações sanitárias no último surto da doença em aves de curral (circuito comercial), o Senasa encaminhou à OMSA um documento com todas as ações sanitárias realizadas desde o início do surto, que respalda e sustenta a atual condição de Argentina como país livre da doença.Da mesma forma, desde junho deste ano, não foram detectados novos surtos em aves, de acordo com a vigilância epidemiológica aplicada, lembrou a entidade de saúde argentina, Senasa.A gripe aviária é uma doença de notificação obrigatória no país e qualquer pessoa pode notificar perante a entidade sanitária, caso identifique mortalidade, sinais de nervosismo, digestivos e/ou respiratórios em aves silvestres ou de curral.