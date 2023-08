Economia

Atividade do setor de autopeças na Argentina diminui 0,5% no primeiro semestre

Segundo o relatório da Associação das Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), quando comparado com o mesmo período de 2022, o setor de autopeças encerra o primeiro semestre do ano com uma leve queda de 0,5% na atividade. O relatório especifica que junho registrou queda de 2,1% em relação a maio, enquanto na comparação com o mesmo mês de 2022 a queda foi de 2,0%.