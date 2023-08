O déficit primário em sete meses teve queda real de 22,6% na comparação anual na Argentina

O ministro da Economia, Sergio Massa

Por sua vez, segundo o resultado financeiro (que inclui o pagamento de juros da dívida), o déficit atingiu 4 trilhões, 130 bilhões de pesos, 90,8% superior ao do mesmo período de 2022 em valores correntes e 8,7% inferior em valores constantes.O relatório do orçamento antecipa o que a Secretaria das Finanças vai anunciar na terça-feira, 22 de agosto, embora com diferenças metodológicas, uma vez que no primeiro caso é retirado o resultado acumulado da APN (Administração Pública) e o Tesouro considera a execução de todo o Setor Público Não Financeiro, que também inclui empresas públicas e fundos fiduciários.Em 31 de julho, as receitas da APN acumulavam 12 trilhões 924,652 bilhões de pesos, o que significou uma contração em termos reais de 5,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior e um aumento nominal de 98,3%.As receitas fiscais diminuíram 10,9% na comparação ano-a-ano (+86,2% nominal), com uma dinâmica desigual dos principais impostos, uma vez que foram registrados aumentos reais na arrecadação do imposto IVA (semelhante ao ICMS) e, por efeito da seca houve quedas significativas na arrecadação em direitos de exportação.