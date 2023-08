Ministro da Economia da Argentina viajará a Washington para se reunir com o FMI

O ministro da Economia, Sergio Massa

A Argentina "busca negociar" uma extensão dos desembolsos, para cerca de 10,5 bilhões de dólares, em vez dos 7,5 bilhões de dólares que o FMI planeja entregar, para aumentar as reservas e poder intervir no mercado financeiro de câmbio, disse um porta-voz do Palácio das Finanças.A Diretora de Comunicações do FMI, Julie Kozack, lembrou que em 28 de julho "as autoridades argentinas e o corpo técnico do FMI chegaram a um acordo em nível técnico sobre a quinta e a sexta revisão no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado (EFF) de 30 meses da Argentina" e que esse assunto será analisado pela diretoria na próxima semana.Na segunda-feira passada, o Banco Central da Argentina decidiu elevar a cotação oficial do dólar em 20%, para 365,50 pesos por dólar, e elevar a taxa de política monetária em 21 pontos percentuais, para 118% nominal anual, o que proporcionaria uma taxa efetiva mensal de 9,7%.No final de julho passado, o governo nacional e o FMI chegaram, após mais de três meses de negociações, a um acordo técnico para reformular o atual programa, por meio do qual foi estabelecido que a Argentina receberá um desembolso de 7,5 bilhões de dólares, nem bem a diretoria ratifique o entendimento técnico.