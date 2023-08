Máxima autoridade das Avós da Plaza de Mayo será distinguida na Haia

Estela de Carlotto, máxima autoridade das Avós da Plaza de Mayo

Em nota, o CAFA anunciou que em uma atividade organizada em conjunto com a Embaixada da Argentina na Holanda, Carlotto será homenageada pelo Tribunal Penal Internacional com sede na Haia "por sua carreira e compromisso na luta pelos direitos humanos", no ano em que a Argentina comemora "40 anos ininterruptos de democracia".Além disso, a presidente das Avós da Plaza de Mayo será reconhecida pela Casa de Ana Frank, em Amsterdã, por integrantes da Rede Ibero-Americana de Jovens Ana Frank-OEI (RIJ), ambas instituições das quais Carlotto é madrinha.A chefa das Avós da Plaza de Mayo receberá mais uma distinção na sexta-feira na residência oficial da prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, ao receber “um prêmio especial dado a pessoas especiais por sua trajetória nos direitos humanos”.Enquanto isso, a organização Avós da Plaza de Mayo e o CAFA farão uma homenagem na Embaixada da Argentina na Holanda aos jornalistas holandeses que "colaboraram na busca da Memória, da Verdade e da Justiça durante a disputa do Campeonato Mundial de Futebol Argentina '78", foi informado.