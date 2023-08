Governo argentino anuncia novo acordo de preços por 90 dias, com aumentos de 5% ao mês

O chefe da Unidade de Renegociação de Preços, Guillermo Michel

O anúncio foi realizado no Palácio da Fazenda pelo chefe da Unidade de Renegociação de Preços e Diretor Geral de Alfândega, Guillermo Michel, na companhia do secretário de Comércio, Matías Tombolini, seu colega de Política Econômica, Gabriel Rubinstein, e o Administrador Federal das Receitas Públicas, (AFIP), Carlos Castagneto.Na segunda-feira, quase em linha com a abertura dos mercados, o Banco Central decidiu elevar a cotação oficial do dólar em 20%, para 365,50 pesos por dólar, e elevar a taxa monetária em 21 pontos percentuais, para 118% nominal anual, o que proporcionaria uma taxa efetiva mensal de 9,7%.No final de julho passado, o governo nacional e o FMI chegaram, após mais de três meses de negociações, a um acordo técnico para reformular o atual programa, por meio do qual ficou estabelecido que a Argentina receberá um desembolso de 7,5 bilhões de dólares, depois que a diretoria ratifique o entendimento técnico.Por sua vez, Tombolini destacou a queda do nível de inflação registrada nos últimos meses, após atingir um "pico de 8,4% em abril, cair para 7,9% em maio, 6% em junho, e chegar a 6,3% em julho". Agora, "são necessárias novas medidas para novas realidades", disse Tombolini sobre este novo acordo de preços.