Charly García: "Já em casa! Obrigado a todos pela preocupação"

O músico e compositor argentino Charly García

A notícia de que o mentor dos grupos Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros e Serú Girán foi internado no Instituto de Diagnóstico e Tratamento gerou um alvoroço na mídia que a comitiva do artista rapidamente desativou por se tratar de um controle de rotina.No entanto, como a notícia continuou circulando e a saúde do músico de 71 anos passa por momentos frágeis, o anúncio público do seu regresso a casa é uma boa notícia que confirmou as espécies sobre os estudos programados. O último trabalho discográfico de García como solista foi Random, editado em 2017.Em janeiro de 2020, o artista havia sofrido uma pancada no quadril, do qual já havia sido operado em 2016, após um acidente doméstico que o obrigou a suspender sua participação no festival de música Cosquín Rock, na província argentina de Córdoba.