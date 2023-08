A Copa da Liga Profissional Argentina começa com muito em jogo: título, acesso às copas e rebaixamentos

Edilson Cavani, Boca Juniors

A Taça da Liga Profissional é composta por duas zonas (A e B), com 14 times cada uma, que jogarão treze rodadas mais uma interzonal em que se jogará a maioria dos nossos clássicos do futebol.Os oito primeiros times (quatro de cada zona) classificarão para as quartas de final, as quais serão disputadas da seguinte forma: os primeiros contra os quartos e os segundos contra os terceiros.Os cruzamentos serão disputados em jogo único de eliminação direta em estádios neutros (a dúvida é se haveria público dos dois times em cada partida), e em caso de empate haverá definição direta nos pênaltis. O mesmo acontecerá com a semifinal, e para a final é incorporada uma prorrogação de dois tempos de 15 minutos, em caso de igualdade.O vencedor da Copa da Liga Profissional disputará o Troféu dos Campeões de 2023 contra o River Plate e disputará a Copa Libertadores com a cota da Argentina. Por sua vez, o campeão do Troféu dos Campeões disputará a Supercopa Internacional (troféu que Boca e Racing estrearam nos Emirados Árabes) com a equipe que terminar em primeiro lugar na tabela anual.