O Trem Patagônico é distinguido como Marca País da Argentina

O Trem Patagônico

Duas vezes por semana, o Trem Patagônico une os dois extremos da província de Río Negro (sul) em um percurso de 827 quilômetros. A empresa estatal também oferece diferentes excursões a bordo do tradicional trem a vapor La Trochita.O Trem Patagônico tem um serviço turístico noturno que conecta Bariloche com a Estação Perito Moreno cinco vezes por semana e realiza o serviço social de transporte de passageiros de Ingeniero Jacobacci a Bariloche, ida e volta em duas saídas por semana.Em 2022, o trecho de La Trochita já havia conquistado a mesma distinção no âmbito da Feira Internacional de Turismo (FIT), onde o Governo Nacional promove em suas missões internacionais os principais atrativos turísticos de Río Negro, e a história e cultura do território.A Marca País Argentina é uma política de Estado que visa posicionar o país no contexto internacional através de seus fatores diferenciais, suas tradições, sua cultura, seus produtos, entre outros.