Com mais de 97% dos votos contados, o libertário Javier Milei venceu nas eleições primárias, PASO, com 30,04%

O libertário Javier Milei venceu nas eleições primárias com 30,04%

Contados quase 98% dos votos, a soma dos candidatos das diferentes forças políticas somou as seguintes porcentagens: La Libertad Avanza 30,04% (7.116.352 votos); Juntos por el Cambio 28,3% (6.698.029 votos) e Unión por la Patria 27,27% (6.460.689 votos), com uma participação próxima a 70% do cadastro de eleitores, com vistas às eleições gerais de 22 de outubro próximo.

Milei atingiu 30,04% dos votos (7.116.352 votos), enquanto Massa seguiu com 21,7% (5.070.104 votos), Bullrich com 17% (4.022.466 votos); Rodríguez Larreta com 11,3% (2.675.563 votos); e o outro candidato da UxP, Juan Grabois, com 5,9% (1.390.585 votos) e o governador da província de Córdoba, Juan Schiaretti, com 3,8% (907.437 votos).Na província de Buenos Aires, que concentra 40% dos eleitores, o governador Axel Kicillof (UxP) obteve em seu distrito o maior número de votos para renovar seu mandato, chegando a 36,41%. A coalizão governante também venceu nas províncias de Catamarca, Chaco, Formosa e Santiago del Estero,Por sua vez, JxC venceu na Cidade de Buenos Aires, Entre Ríos e Corrientes, enquanto Milei surpreendeu ao vencer como candidato em várias províncias: Córdoba e Santa Fe entre elas, que possuem o maior peso eleitoral do país depois da província de Buenos Aires.Dos 15 espaços políticos que se inscreveram na disputa pelas eleições gerais de outubro, apenas cinco permaneceram na disputa, depois de ultrapassar o piso de 1,5% dos votos, determinado por lei para conseguir superar a instância das PASO.