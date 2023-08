O grupo britânico de punk rock The Doy Dolls vai comemorar seus 40 anos de carreira em Buenos Aires

A banda, que passou por inúmeras mudanças de formação ao longo dos anos, desde sua fundação em 1979, é liderada por seu histórico vocalista e guitarrista Michael Algar "Olga".



The Doy Dolls, que se completa com o baterista "The Amazing Mr. Duncan" Redmonds e o baixista Tom "Tommy Goober" Blyth, incorporou ao punk rock toques de outros gêneros, como solos frenéticos do heavy metal, uma marca registrada do "Olga".



Nesta nova visita, irão rever toda a sua carreira - composta por 14 discos lançados - com foco em alguns de seus maiores sucessos como "Nellie the Elephant", "Dig that Groove baby" e "No particular place to go".



Antes de chegar a Buenos Aires, a banda fará shows na Eslovênia, Itália, Espanha, França e Áustria, e tem datas confirmadas para a turnê latino-americana em cidades do Chile e do Brasil.