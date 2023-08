Penalizarão torcedores estrangeiros que destruírem cédulas argentinas em estádios

O órgão provincial argumentou que tal conduta configura violação da Lei 11.929, a qual determina que "será penalizado com prisão de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias e/ou proibição de comparecimento de 6 (seis) a 20 (vinte) encontros, quem ocasional ou sistematicamente causar distúrbios, incitar briga, insultar ou ameaçar terceiros, ou de qualquer forma afetar o normal desenvolvimento de um evento esportivo".Além disso, estabelece punição de “cinco (5) a vinte (20) dias de prisão e/ou proibição de comparecimento de três (3) a dez (10) encontros, ao participante, organizador, protagonista e qualquer outra pessoa que com suas expressões, gestos ou provocações venham a causar perturbações à ordem pública”.As autoridades de Buenos Aires vão autorizar a polícia a identificar e encaminhar para a delegacia mais próxima aquelas pessoas que rasguem, queimem ou vulnerem as cédulas como provocação aos torcedores argentinos, imagem que foi verificada em jogos da Copa Libertadores e da Sul-Americana, por brasileiros, chilenos e uruguaios.