Industriais argentinos pedem um "Mercosul poderoso" e afirmam que o vínculo Argentina-Brasil "é prioritário"

O presidente da União Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja

Os principais assuntos discutidos durante o encontro foram a atual relação comercial entre os dois países, a evolução da integração produtiva, o futuro do Mercosul e a agenda do Conselho Empresário Brasil-Argentina (Cembrar), informou a UIA em nota.

Na ocasião, Funes de Rioja afirmou que "a relação entre a Argentina e o Brasil é uma prioridade para valorizar as oportunidades na indústria, energia, agricultura e serviços. Devemos trabalhar por um Mercosul poderoso, cuja desburocratização melhore o comércio intrarregional e permita captar novos mercados".Em relação ao papel da região nas novas dinâmicas geopolíticas, foi acordado o impacto positivo que o fortalecimento do Mercosul terá na relação com a União Europeia, no vínculo com a China e no enfrentamento dos desafios para a sustentabilidade ambiental global.Por outro lado, a UIA ratificou que o Conselho Empresário Argentina-Brasil (que integra junto com a Confederação Nacional da Indústria do Brasil) continua "trabalhando em ações estratégicas para o crescimento sustentável; a promoção conjunta do comércio e os investimentos; o financiamento do comércio bilateral; o aprofundamento do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML); e a identificação de setores-chave para a integração produtiva".