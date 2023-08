Consulado do Rio de Janeiro presta assistência a torcedores argentinos espancados por policiais no estádio Maracanã

O Fluminense venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0 e o eliminou da Copa Libertadores

"Tendo em vista os fatos ocorridos ontem, 8 de agosto, no estádio do Maracanã, durante o jogo da Copa Libertadores entre Argentinos Juniors e Fluminense, o Consulado Geral da Argentina no Rio de Janeiro informa que, desde o início, foi prestado atendimento às autoridades do clube argentino e aos cidadãos argentinos que compareceram ao evento, a fim de garantir o respeito aos seus direitos e garantias", indicou um comunicado oficial, replicado pelo embaixador Scioli em suas redes sociais.Nesse contexto, Scioli indicou: "Tendo em vista os fatos ocorridos ontem, 8 de agosto, no estádio do Maracanã, durante a partida da Copa Libertadores entre Argentinos Juniors e Fluminense, compartilho o comunicado do Consulado Geral da Argentina no Rio de Janeiro."As imagens vistas nas arquibancadas do Maracanã deixaram momentos marcantes pela agressividade da polícia brasileira contra a torcida do "Bicho" do bairro La Paternal, que na prévia ao jogo sofreu emboscadas pelas ruas da cidade, com roubos e golpes.O Fluminense derrotou por 2 a 0 e eliminou o time comandado pelo treinador Gabriel Milito no torneio continental, após o empate em 1 a 1 em Buenos Aires na semana passada.