"O Estado tem que estar presente para ajudar quem mais precisa", afirma presidente argentino

Presidente Alberto Fernández com trabalhadores

"Hoje estamos em Ensenada, mas fizemos casas no Impenetrável da província do Chaco, em Los Altos de Catamarca, em Poma de Salta. A Argentina fez casas em todos os lugares onde os argentinos precisam", enfatizou o presidente, que não se apresenta como candidato para a reeleição nos próximos comícios gerais, em outubro de 2023.

Juntamente com o Ministro do Desenvolvimento Territorial e Habitat, Santiago Maggiotti; e o prefeito de Ensenada, Mario Secco; o chefe de estado destacou que seu governo "construiu casas em todos os lugares onde os argentinos necessitam".“Só estamos reconhecendo o direito dos argentinos e das argentinas a terem uma moradia digna”, acrescentou o presidente, e afirmou que “devemos lembrar o que aconteceu em cada tempo e perceber que na política não é tudo a mesma coisa”.“Estamos os que acreditamos que o Estado tem de estar presente para ajudar quem mais precisa e aqueles que acreditam que estão à mercê do mercado e o mercado nunca se lembra deles”, explicou.