Argentina declara-se um país livre da gripe aviária após encerrar o último surto em aves comerciais

Argentina declara-se um país livre da gripe aviária

Foi por meio de um documento levantado perante o organismo multilateral, "que apóia e sustenta a condição atual da Argentina como um país livre da doença", afirmou o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Juan José Bahillo, antes do encerramento das ações sanitárias no último surto de IAAP em aves (circuito comercial).Em relação ao comércio internacional, e com o apoio das representações do Ministério das Relações Exteriores e Culto e do Ministério da Agricultura, o Senasa informou que manteve negociações sanitárias com mais de 30 destinos de exportação por meio de troca de informações e reuniões bilaterais, incluindo uma visita às autoridades sanitárias da China.O órgão também esclareceu que a autodeclaração de país livre de IAAP perante a OMSA será comunicada a cada um dos destinos de exportação de mercadorias avícolas da Argentina, a fim de conhecer a posição de cada uma dessas nações e avançar nas negociações correspondentes .A gripe aviária é uma doença de notificação obrigatória na Argentina e qualquer pessoa pode notificar perante o órgão se identificar mortalidade, signos nervosos, digestivos e/ou respiratórios em aves silvestres de curral.