Começa em Mendoza preparação do elefante asiático para sua transferência a um santuário no Brasil

O elefante asiático Tamy

Tamy é o único espécime macho do Ecoparque e é pai de Guillermina, a elefanta que foi transferida para o Brasil com sua mãe Pocha, falecida em outubro de 2022 no santuário.O processo de realocação está sendo comandado pelo cofundador do Kalinga Animal Shelter e da Fauna Research, Ingo Schmidinger, o qual junto com sua esposa estiveram envolvidos no resgate, criação, reabilitação e soltura de várias espécies de vida selvagem por mais de uma década.O elefante Tamy tem 53 anos, é um animal idoso que chegou ao antigo zoológico de Mendoza, que virou Ecoparque a partir de uma doação do Circo Hermanas Gasca em 1984, e desde 2016 trabalha para melhorar seu bem-estar.