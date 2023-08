Villa Traful, um charmoso povoado entre lagos e florestas patagônicas

Um dos principais atrativos da aldeia é a mata submersa, que se originou em 1960 devido ao deslocamento de uma massa rochosa, por estar localizada na junção de placas tectônicas. Exemplos de ciprestes gigantes permanecem de pé e os topos dos mais altos emergem na superfície do Lago Traful, que pode ser acessado por barco ou mergulho.Por outro lado, Villa Traful atrai os que praticam a pesca esportiva com modalidades como o spinning, o trolling, o casting e o fly casting, que chegam ao povoado com a intenção de pescar salmão e truta, entre outras espécies. Outras atividades realizadas por quem visita Villa Traful são trekking, mountain bike, canoagem e passeios a cavalo para desfrutar com amigos e familiares.Além disso, a localidade conta com mirantes que oferecem vistas impressionantes e permitem admirar as figuras dos vulcões Lanín (Argentina) e Villarrica (Chile). Enquanto isso, as propostas gastronômicas também são abundantes, e os turistas podem saborear variados e deliciosos pratos regionais em casas de chá, cervejarias, churrascarias e restaurantes.A cidade está localizada na Cordilheira dos Andes, a 40 quilômetros de Villa La Angostura ou 70 quilômetros de San Martín de los Andes, enquanto Bariloche está localizada a uns 100 quilômetros de distância.