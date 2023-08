Bariloche baterá novo recorde em agosto, recebendo mais de 1.000 voos

Bariloche baterá novo recorde em agosto

“Bariloche continua sendo o destino mais importante do interior do país, por isso tem se consolidado pelo movimento aéreo que se registra ao longo do ano e que aumenta nas estações, tanto no verão quanto no inverno”, disse o secretário de Turismo local, Gastón Burlon.O responsável detalhou também que durante o mês de agosto, a Cidade vai receber cerca de 1.038 voos, o que representa mais 40% do que no mesmo mês do ano passado e inclusive em Julho.Isso fica claro no registro aéreo que inclui todas as empresas comerciais que operam com San Carlos de Bariloche, tanto de destinos internacionais como São Paulo (Brasil) e Santiago do Chile, quanto de diferentes cidades do resto do país, como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza e Viedma.O secretário afirmou que “Bariloche se posicionou como a cidade turística mais importante da Argentina e uma das líderes da América do Sul. O número de voos, as reservas de hotéis, as consultas pela internet e o aumento da demanda nos colocam em uma posição privilegiada".