Participação ao poder", exposição inédita com as cartas que o povo enviou ao presidente Juan Domingo Perón

@foto@ A exposição é resultado de uma experiência inédita na história política da Argentina: em 1951 o presidente Perón dirigiu-se ao povo argentino por meio do rádio e convidou os cidadãos a apresentarem propostas para o Segundo Plano Quinquenal. Sob o lema "Perón quer saber o que seu povo precisa", foram recebidas cerca de 70.000 cartas de todos os cantos do país. Sete décadas depois daquele acontecimento histórico e no ano em que se comemora o 40º aniversário do regresso à democracia, sobrevivem 20.000 destas cartas, constituindo um extraordinário patrimônio documental preservado no Arquivo Geral da Nação e que no seu conjunto refletem o imaginário de um tempo, mas também serve como testemunho do que foi feito e das respostas que o Estado deu a essas demandas. A partir dessa ideia, o CCK convocou os artistas Eugenia Calvo, Andrés Denegri, Lucas Di Pascuale, Guadalupe Fassi, Gabriela Golder, Alicia Herrero, Patricio Larrambebere, Daniel Santoro, Marcela Sinclair, Hernán Soriano e Santiago Andrés Viale para criar obras que dão novos sentidos para algumas das propostas que os cidadãos enviaram ao Estado, propondo ideias e sugestões e fazendo sentir as suas reivindicações e preocupações. "Participação ao poder" acontecerá no Centro Cultural Kirchner, localizado na rua Sarmiento 151, Cidade de Buenos Aires, e pode ser visitado com entrada gratuita.