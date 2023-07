Empresários de companhias japonesas foram recebidos pelo ministro da Economia da Argentina

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, com empresários de empresas japonesas

A delegação foi chefiada pelo presidente do Comitê para a América Latina, Yutaka Kase, que ocupa o cargo em nome da gigante multissetorial Sojitz.Em comunicado, a pasta económica indicou que “o objetivo do encontro foi estabelecer mecanismos de trabalho e canais de diálogo que permitam acelerar a execução de investimentos produtivos em setores estratégicos como o industrial, o agroalimentar, serviços, energia e minerais críticos”.Atualmente, um grande número de empresas japonesas como Bridgestone, Mitsubishi, Toyota e Fujitec têm operações no país com foco em atender também o mercado regional. As empresas japonesas investem na Argentina há mais de duas décadas e seu impacto na economia do país é significativo.Como terceira maior economia do mundo em termos de PIB, o Japão é um importante parceiro de nosso país, além de representar um sofisticado mercado consumidor no qual os produtos e serviços das economias regionais da Argentina podem encontrar infinitas oportunidades.