"Investimento Estrangeiro Direto está em seu maior valor em 19 anos" na Argentina, afirma secretário de Indústria

O secretário de Indústria da Argentina, José de Mendiguren

“O Investimento Estrangeiro Direto cresceu mais de 120% e está no maior valor em 19 anos. As empresas veem com otimismo o presente e o futuro da Argentina porque existe um modelo de produção competitivo que lhes permite investir para produzir mais, exportar e continuar crescendo”, disse De Mendiguren em sua conta na rede social Twitter.O funcionário afirmou ainda que “temos o dobro do investimento estrangeiro direto do que em 2019” e afirmou que “não é por acaso, é a ratificação do rumo traçado pelo (ministro da Economia) Sergio Massa: ordenar a economia a partir do crescimento e não a partir do ajuste".Segundo o último relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), a Argentina registrou um aumento de 123,2% no IED em 2022, acumulando dois anos consecutivos de crescimento e atingindo o maior nível desde 2003, superando o recorde anterior de 2012.O relatório “Investimento Estrangeiro Direto na América Latina e no Caribe” da CEPAL especifica que em 2022 a receita de investimentos estrangeiros no país totalizou US$ 15,408 bilhões e superou o recorde anterior de 2012, ano em que o valor total havia sido de US$ 15,324 bilhões.