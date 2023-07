Mendoza: a neve chegou e as estações de esqui começaram a receber turistas

A província andina de Mendoza

Em particular, a cidade de Malargüe fez um acordo neste inverno com a empresa Valle de Las Leñas para que todos os turistas que se hospedam nessa cidade ou na vizinha Los Molles tenham acesso a um desconto de 25% nos meios de elevação, informou a Direção de Turismo local.Com uma ocupação próxima a cem por cento nos 6.000 leitos hoteleiros entre a cidade, Los Molles e Las Leñas, a Defesa Civil pede cautela nas viagens e implantou a operação de Assistência de Inverno.Em Las Leñas, milhares de visitantes vieram esquiar hoje, embora ainda haja apenas um setor mínimo de pistas habilitadas devido à falta de neve adequada, mas as famílias e os menores podem brincar no Parque Infantil e desfrutar de jogos, descidas de trenó e tirar fotos e selfies.