River Plate empata e fica a um passo do título

River Plate fica a um passo do título

O River tem nove pontos de vantagem e terá que enfrentar o Estudiantes de La Plata (local), Rosario Central (visitante) e Racing (local) nas últimas três datas do torneio, enquanto o Talleres fará o mesmo contra o Huracán (visitante), Gimnasia La Plata (local) e Newell's (visitante).Em outras partidas, o Boca Juniors venceu o Huracán em casa no estádio La Bombonera, o Independiente foi derrotado pelo Newell 's por 2 a 0; o Racing empatou em 0 a 0 com o Estudiantes e o Lanús empatou em 2 a 2 com o Defensa y Justicia.Resultados:Estudiantes 0-0 Racing; San Lorenzo 0-0 River Plate; Platense 1-0 Sarmiento (Junín); Instituto (Córdoba) 0-1 Tigre; Vélez 1-1 Godoy Cruz (Mendoza); Banfield 0-0 Arsenal; Defensa y Justicia 2-2 Lanús; Barracas Central 0-0 Argentinos Jrs.; Colón (Santa Fe) 0-0 Belgrano (Córdoba); Boca Jrs. 1-0 Huracán; Talleres (Córdoba) 0-0 Unión (Santa Fe); Rosario Central 2-0 Central Córdoba (Rosario); Independiente 0-2 Newell's (Rosario); Atlético Tucumán 2-0 Gimnasia (La Plata).Posições:River 54 pontos; Talleres 45; San Lorenzo 43; Lanús 41; Defensa y Justicia 40; Estudiantes e Rosario Central 39; Godoy Cruz 37; Boca Jrs. e Belgrano 35; Argentinos Jrs. 34; Newell's 33; Racing 32; Barracas Central 31; Atlético Tucumán 30; Central Córdoba 29; Sarmiento, Tigre e Gimnasia 28; Instituto 26; Vélez, Independiente, Colón, Unión e Banfield 25; Huracán 19; Arsenal 18.Próxima Rodada (25):Sarmiento-Vélez; Godoy Cruz-Defensa y Justicia; Huracán-Talleres; Unión-Platense; Racing-Rosario Central; River-Estudiantes; Belgrano-San Lorenzo; Gimnasia-Boca Jrs.; Lanús-Banfield; Argentinos Jrs.-Colón; Central Córdoba-Independiente; Tigre-Barracas Central; Arsenal-Instituto; Newell's-Atlético Tucumán.