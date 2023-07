Mais de 990 mil visitantes estrangeiros entraram na Argentina em maio

Turistas estrangeiros

Segundo dados de maio de 2023, 992.500 não residentes entraram por todas as vias de acesso à Argentina, dos quais 483.600 eram turistas e 509.000 vieram de excursão.Essa definição de viajantes que entraram no país é dada com base nas definições da Organização Mundial do Turismo (OMT), que indica que quando um visitante passa pelo menos uma noite no local visitado é considerado turista e se não passar a noite, ele é considerado excursionista.49,2% dos turistas não residentes chegaram à Argentina por via terrestre; 37,5% utilizaram a via aérea; e os 13,2% restantes chegaram por via fluvial ou marítima, segundo os dados levantados pelo ETI, que representam 50,4% do turismo receptivo.Em maio, registou-se um saldo positivo de 197.400 visitantes internacionais em todas as vias de acesso ao país. Este resultado deveu-se a um saldo positivo de 204.400 excursionistas e negativo de 7 mil turistas. Além disso, durante o mês de maio, os visitantes não residentes efetuaram 1.023.600 viagens e os visitantes residentes, 795.100.