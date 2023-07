Gasoduto Néstor Kirchner "mudará para sempre" a economia argentina, afirma porta-voz presidencial

A porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti

Em sua habitual entrevista coletiva das quintas-feiras, a funcionária referiu que "os números privados" sobre as estimativas de inflação para o mês de junho indicam que se encontra "em um caminho um pouco melhor do que nos meses anteriores", garantindo ainda que caberá ao Ministério da Economia informar "quando houver notícias com o FMI (Fundo Monetário Internacional)".“Esta obra é emblemática, não só porque vai mudar a matriz energética da Argentina, mas também porque mostra que quando um Estado se compromete a realizar uma obra, ela pode ser realizada”, enfatizou a porta-voz sobre o GPNK.Gabriela Cerruti lembrou que o projeto do gasoduto “tinha começado em 2014, durante a presidência de Cristina Fernández de Kirchner” e que seu sucessor, Maurício Macri, “não o executou, decidiu não realizá-lo”.Com a inauguração do gasoduto no dia 9 de julho, será possível “não só que este ano seja recuperado US$ 200 milhões gastos em energia”, mas também possibilitará que no próximo ano “possam ser economizados US$ 4,2 bilhões em importações”. A porta-voz também especificou que a obra envolverá a "geração de 50.000 empregos".